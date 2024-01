A Moncalieri l'Epifania è festa anche per i meno giovani con la Befana d'Argento

L'Epifania tutte le feste si porta via, ma prima porta dolci, caramelle e calze per la gioia dei più piccoli. A Moncalieri, però, la festa non è solo per i bambini, perché al PalaExpo nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, è in programma la Befana d'Argento.

Tombolata, animazione e teatro

Un appuntamento di socializzazione importante per gli anziani e le loro famiglie: in programma una tombola con premi e l'animazione con il coro Zoe, il teatro con la compagnia Anni Verdi, oltre alla merenda con panettone e spumante.

L'ingresso è libero e gratuito a partire dalle ore 15, fino ad esaurimento posti.