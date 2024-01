Torino-Settimo, da domani nuovo percorso della linea 20 per Pescarito

Tpl potenziato a Torino nord

Il percorso

Direzione via Paganini (Settimo Torinese): dal capolinea di Parcheggio Stura (presso la fermata n. 1541 - “Park Stura”) prosegue per piazzale Autostrade Nord, corso Giulio Cesare, piazzale Romolo e Remo, lungo Stura Lazio, via Puglia, strada Settimo, strada della Magra, via Vittime di Bologna, strada San Mauro, via Torre Pellice, inversione di marcia presso l'area dell'ex capolinea della linea 20, via Torre Pellice, strada San Mauro (San Mauro), via Roma, piazza Mochino, via Settimo, via Italia, via Speranza, via Aosta, via Domodossola, corso Piemonte, via San Daniele, via San Giusto, via Santa Cristina, via Regio Parco, via IV Novembre, via Torino, corso Piemonte, via Leinì, inversione di marcia alla rotatoria prima del sottopasso ferroviario, via Leinì, corso Piemonte, cavalcavia 8 Agosto 1944, via Leinì, via Paganini (capolinea presso la fermata n. 3686 - "Settimo Cielo Cap.").

Direzione Parcheggio Stura (Torino): dal capolinea in via Paganini (Settimo Torinese) presso la fermata n. 3686 - “Settimo Cielo Cap.” prosegue effettuando inversione di marcia alla rotatoria all’altezza di via Giordano, via Paganini, via Leinì, cavalcavia 8 Agosto 1944, corso Piemonte, via Leinì, inversione di marcia alla rotatoria prima del sottopassaggio ferroviario, via Leinì, corso Piemonte, via Torino, via IV Novembre, via Regio Parco, via Santa Cristina, via San Giusto, via San Daniele, corso Piemonte, via Domodossola, via Aosta, via Speranza, via Italia, via Settimo, piazza Mochino, via Roma, strada San Mauro (Torino), via Torre Pellice.

Poi inversione di marcia presso l'area dell'ex capolinea della linea 20, via Torre Pellice, strada San Mauro, via Vittime di Bologna, strada della Magra, strada Settimo, via Puglia, lungo Stura Lazio, piazzale Romolo e Remo, corso Giulio Cesare, piazzale Autostrade Nord, corso Romania, strada Vicinale dell’Abbadia di Stura, inversione di marcia alla rotatoria presso stazione ferroviaria Stura, transito sotto il cavalcavia, Parcheggio Stura (capolinea presso la fermata n. 1541 - “Park Stura”).