Termometro in picchiata, tra mercoledì e giovedì: su Torino e provincia arriva il vero inverno

Correnti orientali da oggi faranno calare le temperature fino al picco di freddo che avverrà tra mercoledì e giovedì. Nevicate deboli in montagna per oggi, grazie ad una piccola e debole perturbazione domani.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo molto nuvoloso o coperto. Deboli nevicate su Alpi e valle d'Aosta, inizialmente oltre i 1000 metri per poi calare ai fondovalle in serata. Deboli piogge su pedemontane occidentali.

Temperature massime in calo con valori compresi tra 7/8 °C. Venti assenti o deboli variabili, con tendenza a provenire dai settori orientali in serata.

Martedì 9 gennaio cielo ancora molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno, con nevicate deboli sulle Alpi e valle d'Aosta principalmente tra il pomeriggio e la prima parte della notte seguente, fino ai fondovalle. Precipitazioni anche sulle pedemontane e le pianure adiacenti, che in caso di aumento di intensità potrebbero assumere carattere nevoso.

Temperature minime domani mattina comprese tra 2 e 3 °C su pianure. Massime in calo con valori non oltre 4/5 °C. Temperature in ulteriore calo dalla sera per arrivo di aria più fredda da est.