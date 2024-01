Chivasso, tutto pronto per gli interventi che migliorano il commercio: ecco l'effetto distretto urbano

Sono in avanzata fase di definizione le azioni messe in campo dal Comune di Chivasso per potenziare il Distretto Urbano del Commercio e finanziate con la seconda tranche di fondi a cui si aggiungono le compartecipazioni del bilancio comunale. Ottima adesione da parte dei commercianti ha avuto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento delle esteriorità delle attività commerciali. In questi giorni stanno giungendo agli uffici comunali le rendicontazioni dei 30 soggetti partecipanti, a cui seguiranno le liquidazioni delle somme spettanti, pari complessivamente a 115 mila euro.