Siti naturali Unesco per il clima 2023, il MASE finanzia a Chivasso due progetti di mobilità sostenibile per 400 mila euro

La Direzione Generale Patrimonio naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha finanziato, per quasi 400 mila euro, al Comune di Chivasso la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio in via Orti ed il progetto “MaBike CollinaPo”, che hanno come soggetto referente le Aree protette del Po e della collina torinese.

Lo spazio, nei pressi del deposito cittadino del Gruppo Torinese Trasporti, dalle dimensioni complessive di 2.100 mq circa, sarà realizzato in continuità con l’area esistente e prevede corsie di manovra in pavimentazione bitumata, pubblica illuminazione a led, 52 stalli di sosta per autoveicoli, la delimitazione di 13 stalli di sosta per motocicli, l’installazione di rastrelliere coperte per il parcheggio di biciclette comprensivo di punti di ricarica per le biciclette elettriche, stazioni di gonfiaggio e riparazione bici e l’inserimento di un punto di bike sharing ad integrazione degli 11 già presenti sul territorio comunale. L’area sarà inoltre dotata di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici e di tabelloni informativi dei percorsi ciclabili del territorio chivassese.

L’intervento denominato “MaBike CollinaPo” prevede infine la realizzazione di un progetto a rete caratterizzato da 6 basi e 56 ebike.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Claudio Castello e dall’assessore ai Lavori pubblici ed Ambiente Fabrizio Debernardi.