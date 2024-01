Aurora, è la scrittrice di Pippi Calzelunghe la prescelta per l'intitolazione del Giardino di via Saint Bon

Lo scorso luglio, i residenti di via Saint Bon e dintorni avevano proposto un sondaggio per intitolare a una personalità femminile il giardino situato tra i palazzi, il trincerino che ospiterà la linea 12 e i ruderi delle ex OGM. La prescelta è la creatrice di Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren.

A rendere ufficiale la scelta della scrittrice svedese famosa in tutto il mondo per aver dato vita a personaggi amati da generazioni di bambini è stata la Circoscrizione 7 di Torino attraverso un apposito ordine del giorno, presentato dalla maggioranza compatta e approvato durante il Consiglio di lunedì sera.

Adesso la palla passerà alla Commissione Toponomastica del Comune, che dovrà decidere se dare seguito all'iniziativa dei residenti e della Circoscrizione 7; in ogni caso, si tratta di un ulteriore passo avanti nel tentativo di riqualificare un giardino in attesa degli imminenti interventi di sistemazione previsti con fondi Pnrr.