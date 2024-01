Disavventura per Demba Seck: il giocatore del Toro si schianta in auto nella notte

Non è un periodo facile, quello che sta vivendo da alcuni mesi Demba Seck, giovane giocatore del Torino che, accanto al talento per il pallone, alterna anche alcune avventure extracampo decisamente più complesse.



Il senegalese, infatti, che anche in occasione dell'ultima partita - la roboante vittoria casalinga contro il Napoli per 3-0 - ha giocato alcuni minuti, ha avuto un incidente automobilistico nella scorsa notte. Per cause ancora da accertare, così come la dinamica, l'auto su cui stava viaggiando è uscita di strada andando a sbattere anche contro due lampioni, in via Pietro Cossa. Erano circa le 3.



Subito soccorso, sul posto sono arrivati sia il 118 che le forze dell'ordine per i rilievi del caso, ma non è stato necessario il suo trasporto in ospedale.



In passato, il nome di Seck è stato coinvolto anche in una vicenda di revenge porn, che il giocatore ha sempre smentito con forza.