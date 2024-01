Camper di una famiglia rom in fiamme a Mirafiori, dopo più di un mese nessuno rimuove la carcassa

Dopo la paura regna il degrado in via Carlo Alfonso Nallino, a Mirafiori nord. A pochi passi dalle case popolari di via Carlo Poma n.11, ad inizio dicembre 2023, ha preso fuoco un camper occupato da una famiglia rom.

Il rogo

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sull’origine delle fiamme c’è il mistero: c’è chi parla di disattenzione, ma per altri qualcuno avrebbe appiccato il fuoco con proposito.

I resti del mezzo

L’unica cosa certa, come testimoniano le foto, è che a distanza di oltre un mese i resti del camper siano ancora lì. Uno scheletro arrugginito e bruciato, che contribuisce ad aggiungere degrado a degrado. A poca distanza una pila di stracci o vestiti, resti di altra plastica bruciata ed immondizia.

"Spazzatura e negozi chiusi"

“Ho chiesto più volte – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 2 Angelino Domenico – che fosse rimosso il mezzo. Inizialmente mi è stato detto che erano in corso i rilievi della Scientifica, ma dopo oltre un mese è necessario che venga tolto”. “Nella zona – aggiunge l’esponente del partito della Meloni – tutti i negozi sono chiusi, c’è spazzatura ovunque e ci aggiungiamo anche questa porcheria. Il degrado porta degrado”.

Occupazioni abusive

E non si tratta dell’unico problema di Mirafiori Nord. Nel vicino complesso di case popolari, in via Poma 11, sono otto gli alloggi attualmente occupati abusivamente. E non sono i soli.

Secondo gli ultimi dati di ATC, si registrano occupazione abusive di appartamenti in via Scarsellini 12, in corso Agnelli 156-via De Bernardi 2, in via Dina, in via Fratelli Garrone e in via Roveda. Questa sera, nel Consiglio della Circoscrizione 2, verrà discusso un documento sul tema presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Macrì.