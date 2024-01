Niente giustizia riparativa: processo al via dal 2 luglio per la giovane che lanciò la bici ai Murazzi

E’ stato fissato per il prossimo 2 luglio il processo a carico della 19enne imputata nella vicenda dello studente di medicina, Mauro Glorioso, rimasto gravemente ferito dal lancio di una bici gettata dalla balaustra dei Murazzi a Torino il 21 gennaio del 2021.

Niente giustizia riparativa

Il gup ha disposto il rinvio a giudizio della giovane ed ha rigettato la richiesta di giustizia riparativa presentata dai legali della giovane, Federico Milani e Enzo Pellegrin. Contro la richiesta di erano già pronunciati la procura e i legali della famiglia della vittima. Ieri, per l’altro maggiorenne coinvolto nella vicenda che ha scelto il rito abbreviato l’udienza è stata fissata per il prossimo 29 febbraio. In primo grado a settembre sono già stati condannati i tre minorenni a pene tra i 9 anni e sei mesi e sei anni e otto mesi.

“La richiesta di giustizia riparativa non è stata accolta perché non sono stati ritenuti dei presupposti fondamentali che ancora questo istituto riserva all’accertamento della responsabilità del fatto mentre invece per ora la nostra assistita non riconosce la responsabilità del concorso morale che le è stato addebitato e che noi riteniamo non essere sussistente - hanno sottolineato i legali Milani e Pellegrin - la nostra assistita riconosce una situazione di grande disagio per quello che è successo e anche per la condotta successiva al fatto ma ritiene che non ci sia alcuna responsabilità da parte sua in quello che è stato fatto che è stato ideato da altri ragazzi e non da lei”.

Soddisfatti i legali della difesa

Giudizio positivo sul no alla giustizia riparativa deciso dal gup e’ venuto dai legali della famiglia della vittima, Simona Grabbi e Alessandro Argento. “Abbiamo espresso un parere fermamente negativo - hanno evidenziato al termine dell’udienza - non sono i tempi per fare un percorso di giustizia riparativa da parte di chi non ha avuto veramente un atteggiamento di assunzione di responsabilità. Inoltre, l’ordinanza, che riteniamo pionieristica a Torino su questa materia, solo di quello parla, parla anche degli altri requisiti che presiedono secondo il decreto delegato all’ammissibilità del percorso di giustizia riparativa, come la pericolosità, e quindi esprimiamo cauta soddisfazione”.