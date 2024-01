Sm@rtOpera: al via la rassegna Legami Indissolubili, un concerto al mese per unire attualità e musica

Per il 2024 l’associazione di promozione sociale Sm@rtOpera propone la rassegna concertistica “Legami Indissolubili - Sm@rt OperaSuite”: ogni mese sarà presentato al pubblico un concerto tematico, per dare una continuità e una connessione tra ogni evento.



Dal 26 gennaio al 20 dicembre, un anno con Sm@artOpera e con “Legami Indissolubili - Sm@rt OperaSuite” per condividere Musica e opera Lirica, sentimenti, gioie e dolori di questo mondo musicale che dialoga con l’attualità indissolubilmente. Il primo appuntamento è per venerdì 26 gennaio 2024 con “L’indifferenza è Complice”.



"86 anni fa furono emanate le “leggi razziali”, attraverso le quali milioni di persone subirono la perdita improvvisa di diritti, proprietà, umanità. Oggi vogliamo preservare questa Memoria, affinché sia un monito per il futuro e testimonianza del passato, poiché chi ha perso tutto non piombi nell’oblio e chi è sopravvissuto e vive ancora possa non essere dimenticato" scrivono dall'associazione.



"Un tema fondamentale di questa storia è proprio lei: l’indifferenza. Sì, perché fu proprio questa a passare tra le vie della società, tra chi prima era il tuo vicino di casa e dopo un perfetto sconosciuto. L’indifferenza è complice".



In questo concerto l’associazione sm@rtOpera propone alcuni estratti della sua ultima testimonianza pubblica, alternata a letture del Diario di Frida Misul, soprano deportata e sopravvissuta e musiche evocative, permeate di quel significato che non vogliamo dimenticare. Da Ravel a Stravinskij, Prokofiev e Krasa, faremo un viaggio emozionante, commovente, attraverso la musica della Memoria. Sul palco si alterneranno Ilaria Lucille De Santis, soprano e Laura Realbuto, mezzosoprano; al pianoforte Cecilia Novarino. Le letture saranno declamate da Andrea Goglio. La revisione del concerto è a cura del musicologo Sandro Gugliermetto. Presenta Stefania Casarin.



