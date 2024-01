Chivasso: successo per la lotteria "Acquista e vinci a Chivasso 2023"

Successo per la lotteria organizzata dai commercianti di Chivasso

Si è conclusa la quarta edizione della lotteria “Acquista e Vinci a Chivasso”, appuntamento ormai caratteristico dello shopping natalizio nella città dei Nocciolini

Con 69 insegne aderenti, migliaia di scontrini giocati da circa 5.000 utenti registrati, la lotteria - nata nel 2020 per iniziativa di Ascom Confcommercio Chivasso che ne cura l’organizzazione - vede crescere ogni anno interesse e partecipanti.

Il Presidente Ascom Confcommercio Chivasso Carlo Nicosia: “sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti con uno strumento che è finanziato dalle stesse imprese e dai preziosi sponsor che credono in questa forma di promozione e sostegno dei negozi di vicinato e dei pubblici esercizi.

Ringrazio i Commercianti che hanno deciso di aderire in numero record, gli sponsor Genea, Gruppo Carsam, Bikers Cicli, BluEnergy, Sentendo, UnipolSai Colia, UnicolServizi, Città Casa Immobiliare e Farmacia Croce.

Anche quest’anno consegneremo ai vincitori 30 nuove biciclette, mezzo di trasporto ecologico e perfetto per la nostra bellissima città”.

L’appuntamento per la consegna delle biciclette è per sabato 20 gennaio 2024 dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede Ascom Confcommercio di Via del Collegio 10; è necessario avere con sé il documento di identità del vincitore.

Info e contatti

Ascom Chivasso

(Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Prov. di To)

Via del Collegio, 10 - 10034 Chivasso (TO)

Tel. + 39 011 9101294