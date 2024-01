Organizzare un funerale: le difficoltà che si incontrano

Organizzare un funerale è difficoltoso per chi si trova costretto a farlo senza ovviamente avere a disposizione gli strumenti utili. Non solo, perché quando un lutto accade, le persone sono travolte dal dolore e dalla poca lucidità che rendono ancora più difficile pensare agli aspetti burocratici che però sono necessari per fare sì che tutto si svolga secondo regola. E allora ecco che possono essere molte le difficoltà a cui si rischia di andare incontro; in una situazione di questo tipo il supporto di un’agenzia di onoranze funebri è importante per poter individuare la migliore strada da percorrere in un momento assolutamente delicato e difficile da affrontare per chiunque. A Torino c’è Taffo Funeral Services, pronto a fornire concreto supporto a tutte le persone che sono state colpite da un lutto. Tra le agenzia di onoranze funebri Torino, la nostra è una delle migliori per esperienza e professionalità. Sono tanti i servizi funebri offerti per garantire un ampio ventaglio di scelta a tutti coloro che decideranno di affidarsi a noi.

Cremazione, un trend in crescita

Negli ultimi anni la richiesta di cremazione è aumentata in modo esponenziale enon ha fatto altro che prendere atto della cosa per realizzare un servizio sempre più preciso e puntuale, avvalendosi dei migliori forni crematori dislocati su tutto il territorio nazionale. La cremazione è sicura con Taffo che ha messo a punto unper azzerare del tutto i rischi legati a questa pratica. Il sistema ricorda quello del braccialetto di riconoscimento assegnato alle mamme e ai neonati in ospedale. Prima della sigillatura, all’interno della bara, viene inserita unache viene realizzata con un metallo resistente alle alte temperature. Questa placca viene poi consegnata insieme alle ceneri ai parenti, che potranno immediatamente verificare la corrispondenza con la copia in loro possesso. Dal 2017, proprio in virtù dell’aumento delle richieste di cremazione anche per gli animali, Taffo ha anche inaugurato il progetto. E oggi, la nostra agenzia onoranze funebri a Torino, è in grado di garantire questo servizio a tutti coloro che hanno perso un animale a quattro zampe.

Pompe funebri Bologna: gli altri servizi funebri offerti

Oltre al servizio di cremazione,offre anche altri servizi funebri: dalla pubblicazione dei necrologi alla dispersione delle ceneri in mare, dalla preparazione della salma all’allestimento della camera ardente e alla diamantificazione dei diamanti. Garantisce anche assistenza legale alle famiglie vittime di incidenti mortali o malasanità.