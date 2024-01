Torino: concerto al Jazz Club per il cantautore Gionathan

Un evento in cui non sarà facile stare fermi è in programma sabato 13 gennaio al Jazz Club di Torino, in piazzale Valdo Fusi. Si esibirà il poliedrico artista torinese Gionathan, accompagnato dal suo gruppo, The Vibers Band. Il concerto inizierà alle 21, ma come da tradizione del Jazz Club sarà possibile prenotare un tavolo per cena. Per informazioni: www.jazzclubtorino.it.

Filo conduttore dell’evento il primo album da solista di Gionathan del 2022, dal titolo Anima libera con sonorità prevalentemente urban. Ci sarà spazio anche per alcuni brani dai suoi precedenti lavori e non mancheranno i successi lanciati nel 2023: dal tormentone estivo Mojito, in cui per la prima volta la regina della italo-disco Neja canta in italiano proprio con Gionathan, al singolo Va bene così, che richiama lo stile anni Ottanta di The Weeknd. Due brani che per parecchio tempo sono stati protagonisti nelle rotazioni radiofoniche delle principali emittenti piemontesi.

Il cantautore torinese ha un modo tutto suo di interpretare i concerti: sul palco mette in piedi una vera e propria festa e come per ogni occasione di questo tipo, anche stavolta ci saranno degli ospiti: ad esibirsi con lui per alcuni duetti una serie di artisti della scena Indie torinese.

Reduce dal successo nell’organizzazione del Doc Brown Gospel Festival, in tre serate a dicembre, ora Gionathan non vede l’ora di tornare sul palco per condividere la sua musica con il pubblico: «Negli ultimi

due mesi ho dovuto annullare sette concerti in giro per l’Italia, per motivi non dipesi da me - spiega il cantante - Sono davvero contento di tornare sul palco proprio nella mia amata città. Non vedo l’ora di trasmettere tutta la carica che ho accumulato in questo periodo, per festeggiare insieme questo nuovo, fantastico anno».

Tante sono infatti le novità in cantiere per l’ex corista di X-Factor, che si è formato musicalmente negli Stati Uniti e nel 2017 arrivò terzo al Sanremo Rock Festival, con Red Ronnie che lo scelse per l’apertura del concerto torinese dei TheKolors. «Non voglio ancora svelare nulla, ma tenetevi pronti. Intanto venite a muovervi con me sabato sera al Jazz Club».