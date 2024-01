Il colosso Techstars rilancia l'innovazione a Torino: altri due anni insieme alla città per dare forza alle migliori start up

Torino punta ancora con forza sulla capacità di fare innovazione e rinnova la sua alleanza con un colosso internazionale come Techstars. E' stato infatti stipulato un nuovo accordo che vede impegnate in prima linea due delle fondazioni bancarie più importanti del panorama nazionale come Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, insieme all'Innovation center di Intesa Sanpaolo: l'arco temporale è quello del 2024-2025 e l'obiettivo è unire le energie per fare crescere le start up più interessanti. Torinesi, ma anche italiane ed estere.

L'obiettivo è provare a fare meglio di quanto fatto durante la collaborazione precedente: quella che andava dal 2020 al 2023. In questo arco di tempo, infatti, sono state 45 startup italiane ed estere accelerate alle Ogr Torino, selezionate su oltre 1.300 candidate. Sono stati raccolti capitali per oltre 85 milioni di euro e sono stati creati circa 500 posti di lavoro creati.

Nel corso del prossimo biennio, dunque, i tre partner proseguiranno la collaborazione con Techstars – uno dei principali operatori a livello mondiale per la crescita delle startup, portato per la prima volta in Italia alle OGR Torino da Fondazione CRT con Fondazione Sviluppo e Crescita CRT –, avviando il programma di accelerazione Techstars Trasformative World Torino, volto ad attrarre, selezionare e accelerare startup ad alto potenziale italiane ed estere operanti in settori di grande tendenza e in tecnologie avanzate nel rispetto dei criteri ESG (Enviromental, Social, Governance), SDG (Sustainable Development Goals), Net Zero e di Circular Economy.

Più collaborazione tra i tre partner di territorio

Inoltre, i tre partner si propongono di allineare gli impegni a sostegno delle startup innovative e massimizzare le sinergie e gli impatti di questa e altre eventuali iniziative sul territorio, per esempio attraverso la messa a disposizione di pacchetti di softlanding per l’insediamento sul territorio torinese delle startup, il loro indirizzamento verso ulteriori percorsi di valorizzazione di istituzioni italiane ed europee e la facilitazione della ricerca di partner tecnologici e investitori in Italia e all’estero, anche con l’organizzazione di eventi dedicati.