Moncalieri aspetta ancora di incassare quasi due milioni di euro di multe arretrate

Se è vero che i nuovi T-red e l'Imu hanno fatto migliorare notevolmente la situazione dei conti del Comune di Moncalieri, che ha chiuso il 2023 con un grosso extra gettito, il rovescio della medaglia per palazzo civico è rappresentato dal mancato incasso delle multe.

Quasi 2 milioni di euro solo per il 2020

Una cifra esorbitante, che sfiora i due milioni di euro, con la maggior parte delle contravvenzioni che risalgono al 2020, il primo dell'era Covid. Il report è stato messo nero su bianco negli ultimi giorni del mese di dicembre, col provvedimento che ha fatto scattare l’iter per l’ esecuzione coattiva del recupero della cifra. Si tratta complessivamente di 8.697 contravvenzioni, per un totale di circa 1,8 milioni, per cui è scaduto il termine di pagamento e non sono in atto procedure di ricorso.

Scende in campo l'Agenzia delle Entrate

La quasi la totalità della cifra riguarda l’ammontare di verbali con le maggiorazioni dovute visto il mancato pagamento. Le sole sanzioni valgono infatti 1,2 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere 680mila euro tra sanzioni e interessi.

La maggior parte delle cartelle riguarda automobilisti residenti nel torinese, circa 7500: tanti sono anche i cuneesi, 180 provengono dalla provincia di Milano, mentre superano quota 100 i conducenti con la vettura targata Roma e gli astigiani, per un totale di 42 province interessate da questa particolare operazione. Ad occuparsi del recupero di queste somme a questo punto sarà l'Agenzia delle Entrate, a cui il comando della Polizia locale di Moncalieri ha girato la documentazione: per coloro che speravano di averla fatta franca adesso iniziano i problemi veri.

Scoperti altri 57 'furbetti delle multe'

Ma non è finita qui. La lotta per stanare i 'furbetti delle multe' prosegue a tutto campo. A inizio anno dal Comune nei giorni scorsi sono anche partite 57 cartelle esattoriali riferite a ingiunzioni relative a verbali emessi nell’anno 2017, che sinora risultano ancora non pagate.

Si tratta in questo caso di poco più di 16 mila euro, di cui 12 mila si riferiscono alla sanzione ed il resto tra maggiorazioni e interessi. Piccole somme, se si pensa agli importi citati in precedenza, ma a Moncalieri non si vuole premiare chi ha provato a non pagare.