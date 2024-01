Al Mao, il direttore Davide Quadrio incontra l'artista nepalese Tsherin Sherpa

Il MAO ospita mercoledì 17 gennaio alle ore 18 l’incontro dell’artista nepalese Tsherin Sherpa (Kathmandu, Nepal, 1968) in dialogo con Davide Quadrio, direttore del museo, per una riflessione sulla relazione fra il ricco patrimonio culturale della regione himalayana e una sua rilettura e reinterpretazione in chiave contemporanea.

L’evento, parte del programma #MAOtempopresente, che utilizza l'arte contemporanea come medium e motore di interpretazione e valorizzazione del patrimonio museale, sarà anche l’occasione per annunciare al pubblico il programma di riallestimento della galleria della regione himalayana che sarà avviato dal 22 gennaio 2024 e che proseguirà per tutto l’anno, arricchendosi di una serie di incontri ed eventi di approfondimento. Il riallestimento coinvolgerà inizialmente la sezione dedicata alle prestigiose thang-ka tibetane appartenenti alle collezioni permanenti del museo prevedendo, in particolare, un delicato lavoro di preparazione, consolidamento e restauro a cura del Centro di Conservazione e Restauro di Venaria in collaborazione con esperti restauratori e storici dell’arte himalayana.

La preparazione, il consolidamento e il restauro delle thang-ka è stato reso possibile grazie al generoso contributo di UBI Unione Buddhista Italiana.

Per info: www.maotorino.it