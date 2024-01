Orientamento scolastico, a Moncalieri incontro dedicato alle famiglie di giovani con disabilità

Moncalieri non dimentica le persone con disabilità e i diritti degli studenti. Domani, martedì 16 gennaio alle ore 17.30 presso la Bottega Limone di via Pastrengo 88, è in programma un incontro dedicato alle famiglie di studenti con disabilità che entro il 10 febbraio dovranno scegliere la scuola superiore.

Si avvicina il momento della prima decisione davvero importante che condizionerà il futuro dei giovani che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado: quale scuola superiore scegliere e indicare nel modulo di iscrizione?

“La scelta della scuola superiore è un momento delicato, soprattutto per le famiglie di giovani con disabilità che sono alla ricerca di una scuola accogliente, inclusiva, che capisca i bisogni specifici, che rispetti le diversità di ciascuno e le potenzialità di ogni studente – dichiara Davide Guida, Assessore all’Istruzione e alle Politiche per i Giovani – Da qui la decisione di affrontare questo percorso insieme, con un momento di confronto che coinvolge gli studenti delle scuole superiori e i genitori che, in passato, hanno già affrontato questo passaggio. La Città di Moncalieri già nel 2022 ha firmato il “Protocollo Michi”, promosso dall’associazione AirDown. Un percorso sulla scuola inclusiva sottoscritto da una rete di Comuni, le scuole superiori dei territori, gli Istituti Comprensivi della nostra città e gli Enti del Terzo Settore. Una sfida ambiziosa perché i nostri bambini e ragazzi vengono prima di tutto”.

L’incontro, con accesso libero e gratuito, sarà organizzato con la collaborazione del servizio MoncalierInforma, con le orientatrici di Obiettivo Orientamento Piemonte, il Sistema Regionale di Orientamento che mette a disposizione di tutti i cittadini servizi, opportunità e risorse per trovare risposte ai bisogni orientativi e con le referenti dell’Associazione VIVA di Moncalieri, Volare Insieme Verso l'Autonomia, associazione di volontariato che opera a favore di bimbi e ragazzi, dai 6 ai 16 anni con disabilità che mette a disposizione esperienza e informazioni preziose.