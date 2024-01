Claudia Amadeo lascia Torino Bellissima ed entra in Lega: cambio di casacca tra i consiglieri della Circoscizione 8

"Sono onorata di entrare a far parte della Lega - dichiara Claudia Amadeo - una realtà strutturata e fortemente impegnata sul territorio. Ringrazio Paolo Damilano e Torino Bellissima per avermi dato la possibilità di iniziare questo percorso e per questi due anni trascorsi insieme. Proseguirò il mio impegno per la circoscrizione con nuovi stimoli all'interno di quello che, con il mio ingresso, diventerà il gruppo più numeroso dell'opposizione e il secondo di tutto il consiglio”.