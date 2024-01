Mons. Repole: "Stellantis, giovani, lavoro: Torino ha il diritto di avere certezze per il suo futuro"

Da settimane l'arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, chiede chiarezza sul futuro della città. Le tante notizie negative arrivate dal fronte del lavoro, ad iniziare dal caso Stellantis, lo hanno convinto ad incontrare in un dibattito organizzato al teatro San Giuseppe, il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio , per incalzarli a fare di più.

" Le disparità sociali non sono solo una realtà di cui prendere atto, sulle future generazioni ricade il peso della precarietà – prosegue mons. Nosiglia - Siamo una città con un basso tasso di natalità e questo si traduce in una poca attrattività per i più giovani ".

A dicembre il presidente della Regione aveva chiesto chiarezza sul futuro di Stellantis, oggi ha riportato il tema al centro del dibattito: "Su 5 mila euro che lo stato italiano investe nelle auto elettriche, mille vanno a Stellantis e quattromila ad altre realtà straniere - ha ricordato Cirio - Se l'azienda non aumenta la produzione, per motivi che comunque deve chiarire, non è scritto da nessuna parte che le nostre risorse non possano essere messe a disposizione di altre realtà industriali".