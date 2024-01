Manodopera: il film d'animazione del regista piemontese Alain Ughetto fa incetta di premi nel 2023

Manodopera (Interdit aux chiens et aux Italiens), il film d'animazione del 2022 diretto dal piemontese Alain Ughetto, è il film italiano che nel corso del 2023 è stato più selezionato a festival e rassegne nazionali ed internazionali e che ha ricevuto più premi.



A dare la notizia è il sito cinemaitaliano.info, secondo cui il film d'animazione ambientato in un piccolo borgo del Piemonte di cui è originaria la famiglia del regista, si è aggiudicato 22 premi in 117 festival e rassegne.



Tra i premi ricevuti Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022. La pellicola è stata inoltre scelta come film di chiusura del 40° Torino Film Festival.



Il film è realizzato utilizzando la tecnica stop motion, con marionette, fotografate fotogramma per fotogramma e racconta, accompagnato dalla musica di Nicola Piovani.

Manodopera racconta la storia autobiografica della famiglia di Alain Ughetto, ma anche le condizioni dure della vita nei primi del Novecento, la fame, le guerre, i lutti e la decisione di emigrare in Francia dove rifarsi una vita, ma sempre con l'Italia nel cuore.



Il film è uscito nei cinema italiani ad agosto ed è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.