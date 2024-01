Crisi aziendali in Piemonte, Appendino all'attacco: "Assenza grave del Governo, anche ai cancelli di Lear e TE Connectivity"

La crisi morde le imprese del Piemonte. E negli ultimi tempi sembra stringere ancora di più la presa. Lear, TE Connectivity, ma nemmeno il futuro di Mirafiori lascia dormire sonni tranquilli ai sindacati, così come la questione Microtecnica . Per questi motivi (e non solo) è stato convocato oggi il consiglio regionale aperto “Le imprese in crisi in Piemonte. Situazione e prospettive” . E il dibattito politico ha subito preso quota.

L'allarme dei sindacati: "Siamo alla deindustrializzazione"

"Chiediamo rispetto per le persone che rappresentiamo - incalza il segretario generale di Cgil, Giorgio Airaudo - perché abbiamo un grave ritardo in questa regione, di fronte a una crisi che dura da molto tempo e nessuno ha trovato una soluzione. Ma tocca a chi ha responsabilità di governo provarci di nuovo". "Siamo il Sud del Nord, che ha bisogno di strumenti specifici. Non servono finanziamenti a pioggia, che magari arrivano ai soliti noti. Serve un lavoro specifico, che dica come possiamo attivarci sui fondi strutturali e bisogna cambiare le condizioni. È ragionevole pensare che il governo stia cercando di portare in Italia un produttore di auto cinese, ma non succede a Torino o in Piemonte. Deve diventare vantaggioso investire qui nella nostra regione, bisogna far pesare il Piemonte, che oggi pesa poco. Riconosciamo la malattia e affrontiamola".

"Siamo di fronte a una deriva e una deindustrializzazione crescente - attacca Luca Caretti , segretario Cisl Piemonte -. E il parziale recupero nei servizi vede peggioramenti contrattuali e di reddito. Ci sono poi settori in cui la domanda occupazionale è forte, come la sanità e non mi riferisco solo ai primarie. E bisogna dare risposte anche in questo caso. Infine, bisogna anche spingere su stipendi adeguati".

"Governo: assente ingiustificato"

"La clamorosa assenza, oggi, è quella del Governo. Un'assenza che abbiamo già visto altre volte, magari ai cancelli delle aziende in crisi. E invece non è mai andato nessuno - attacca Chiara Appendino , ex sindaco e oggi parlamentare 5 stelle -. Questa assenza è ancora più significativa in un momento di transizioni che sono storiche e fanno paura. Anche alle filiere e agli imprenditori. E il Nord Ovest è tra le aree più in difficoltà".

"Negli ultimi mesi, in più occasioni, abbiamo toccato con mano e abbiamo dovuto ascoltare la preoccupazione di centinaia di lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro a fronte di scelte e crisi aziendali che preannunciavano chiusure o ricollocazioni di stabilimenti", dice Stefano Allasia , presidente del Consiglio regionale. Che aggiunge: "Molti indicatori da tempo segnalano che l’economia piemontese continua ad andare più piano". E ancora: "La Regione Piemonte, ed in particolare questo consiglio regionale, in questi anni si è sempre reso disponibile ad ascoltare ogni impresa e lavoratore che si trovava in condizioni didi evidente difficoltà, facendosi carico di sensibilizzare rappresentanze sindacali e lo stesso Governo. Ed anche, compatibilmente con quelle che sono le possibilità di bilancio, destinando nuove risorse per favorire occupazione e competitività delle aziende in crisi".

Chiorino: "Fatto il massimo e lo faremo ancora"

"Come gestione non siamo stati fermi, sui temi della crisi. Ma ci siamo mossi anche sulle politiche attive e non solo per contenere la situazione, ma per allontanare lo spettro di nuove crisi", dice l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino . "Continueremo a lavorare pancia a terra, tutti i giorni, per accompagnare il Piemonte in questa fase di transizione. E continuiamo a credere nella vocazione manifatturiera del territorio, anche se l'automotive sta soffrendo. Per esempio il settore orafo ha grandi potenzialità".

"Manca un piano industriale per il Paese"

"Manca da troppo tempo nel nostro Paese un piano che ci dica dove vogliamo portare le nostre imprese - sottolinea Gianna Pentenero, assessore comunale al Lavoro -. Dobbiamo far tornare le aziende sul nostro territorio e dobbiamo trattenere qui le start up innovative".



E la vicepresidente della III Commissione del Consiglio regionale, Monica Canalis (Pd), aggiunge: “Credo che questa mattina abbiamo visto due film completamente diversi, durante l’Assemblea aperta sulle crisi delle imprese in Piemonte: quello raccontato dall’assessore Chiorino che ha delineato con toni trionfalistici e da campagna elettorale uno scenario positivo e quello disegnato dagli interventi delle parti sociali che ci hanno presentato un Piemonte in sofferenza. Non credo che la situazione che stiamo vivendo sia semplicemente un elenco di casi isolati, ma purtroppo si tratta di una valanga, un’onda lunga di crisi che arriverà nei prossimi mesi e anni. Ce lo dicono i dati economici italiani e internazionali. Ce lo conferma la crisi della Germania. Dire questo significa avere senso di realtà, ammettere che l’aumento nel terziario non è una compensazione per la crisi dell’industria, nè in termini quantitativi, nè qualitativi. Non c’è salvezza per il Piemonte se non si salva l’industria perché la vocazione di metà di questa Regione è prettamente industriale. Purtroppo oggi ho sentito dalla Giunta Cirio una sottovalutazione del tema industriale”.

“Penso che oggi la Giunta Cirio abbia perso un’occasione. L’Assessore Chiorino si è focalizzata sul racconto del passato. Lo scenario che si prospetterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni non è stato delineato” ha dichiarato il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno. “Ritengo importante - prosegue l’esponente dem – parlare di futuro, di ciò che dovrebbe essere fatto da chiunque governerà la Regione. Non è stato mai fatto uno studio sull’impatto sociale degli investimenti. A Torino abbiamo il Torino Social Impact, ma non è partecipato dalla Regione. Non abbiamo mai investito fondi per il recupero delle pmi anche quando i lavoratori erano pronti ad acquisire le aziende che avevano bilanci sani, come nel caso della Cosmonova di Trofarello, un’occasione persa. Abbiamo chiesto di mettere un fondo anche simbolico che coprisse almeno le spese di viaggio per quei lavoratori che devono recarsi a Roma a difendere il proprio posto e la Giunta ha detto no. Depositeremo un ordine del giorno con queste proposte concrete auspicando che per una volta la nostra voce sia ascoltata e non accolta come un fastidio” conclude Sarno.

Cristiano Gatti, vice Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, è intervenuto anche a nome di CNA Piemonte, Casartigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte e Confesercenti Piemonte. "La crisi delle medie e grandi aziende che coinvolge inevitabilmente un numero significativo di lavoratori, ha una immediata ripercussione in tutte le imprese della catena di fornitura diretta e dei servizi, catena che spesso è costituita da micro e piccole imprese dei settori dell’industria e dell’artigianato, dei trasporti, della logistica e del commercio. Parlare, quindi, della sola crisi della grande impresa è un errore e i dati relativi al rapporto nati-mortalità delle imprese artigiane e commerciali lo dimostrano".