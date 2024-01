“Francesco, il lupo e…”, uno spettacolo per bambini al Teatro Civico di Chivasso

Sicuramente non un panorama della sua verde e ubertosa Umbria. Nel corso delle immaginazioni notturne Dasa intravede creature strane e affascinanti che forse sussistono unicamente nella sua mente fantasiosa. Immagina le montagne del Tibet, qualcosa di molto lontano dalla realtà. Alla fine Dasa si domanda se sta solo sognando o se queste fantasie sono in realtà ricordi celati nel suo subconscio. Probabilmente, in qualche strano modo, la sua anima ha visitato il Tibet lasciandogli un’impronta che non può essere cancellata dalla sua coscienza. “The Answer Blows In The Wind” cantava tempo fa un menestrello. Un richiamo sussurrato dal vento. Tutto questo contribuisce a seguire il flusso dell’avventura, a lasciarsi guidare dal suo desiderio di scoprire le verità nascoste dietro i suoi sogni e i suoi ricordi. Dasa si prepara a incontrare l’ignoto destino sempre desideroso di esplorare mondi a lui sconosciuti e a vivere un’avventura che sicuramente cambierà la sua vita per il resto della sua immaginaria esistenza. Con il cuore colmo di speranza e la mente aperta all’incertezza, il nostro fantomatico personaggio avanza verso qualcosa di cui non conosce nulla, ma pronto a condividere e far sua l'avventura che lo attende.