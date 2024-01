No car sharing per disabili, Catanzaro (Pd) attacca Foglietta: "Torino fa passi indietro su mobilità"

Il consigliere del Pd Angelo Catanzaro attacca l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta e promette: "Da oggi non farò sconti a nessuno sul tema della disabilità e inclusione". Ad accendere lo scontro le parole pronunciate dall'esponente della giunta lunedì in Sala Rossa, che ha detto: "A Torino non è stata avviata dagli operatori alcuna sperimentazione sul car sharing accessibile alle persone diversamente abili".

La proposta

"Non vi sono risorse economiche a bilancio del Comune - ha poi aggiunto Foglietta - per l’attivazione di servizi di car sharing rivolti a persone con disabilità motoria". Parole che hanno fatto infuriare il dem Catanzaro. "A maggio scorso - replica - la Sala Rossa ha approvato una mia mozione con la quale chiedevo alla Giunta di avviare, in collaborazione con gli operatori del servizio car sharing, una sperimentazione di servizio accessibile anche alle persone con disabilità motoria".

La proposta del consigliere del PD era di inserire nella flotta auto di 998 veicoli, una piccola percentuale di vetture multiadattate per la guida, destinate ai titolari di patenti di guida B.

"Torino da oggi fa passo indietro su mobilità disabili"