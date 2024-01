Barriera di Milano: per aumentare la sicurezza controlli con pattuglie Interforze e la presenza dell'Esercito

Ricca: “In arrivo controlli su tutta Torino nord”

“Lo avevamo chiesto, ci abbiamo investito e ora inizieremo a vedere i frutti del nostro lavoro: il Tavolo per la Sicurezza della Prefettura intensificherà i controlli su Barriera di Milano e su tutte le aree cittadine a rischio criminalità. Come Regione abbiamo lavorato senza sosta per fare in modo che ciò accadesse - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine pattuglieranno in modo massiccio i quartieri di Torino che lamentano situazioni di pericolo maggiore, un risultato figlio anche degli investimenti portati avanti dalla Regione per rispondere alla sacrosanta richiesta di sacrosanta dei cittadini. Per noi, questo, è solo l’inizio”.

Marrone: "Con noi fatti concreti"