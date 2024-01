Mirafiori, tra gli operai è allarme per le auto parcheggiate su corso Tazzoli: vetri spaccati e serrature forzate

Non è esattamente un buon momento, per i lavoratori di Mirafiori. Non bastassero le incertezze sul futuro e le tre settimane di sospensione produttiva ufficializzate nei giorni scorsi, adesso emerge anche un tema-sicurezza.



In questo periodo, infatti, aumentano le segnalazioni di vetture danneggiate, forzate o magari con i vetri spaccati tra quelle che operai e impiegati lasciano magari lungo i controviali di corso Tazzoli, nelle vicinanze della Carrozzeria.



Alcuni malviventi hanno più volte rubato all'interno di alcune automobili lasciate parcheggiate in zona. Vetri spaccati, ma anche nottolini fatti saltare. Un camper, addirittura, è stato forzato e all'interno è stata portata via una bombola del gas.



"Siamo preoccupati - dicono alcuni dei lavoratori -: ogni volta che usciamo dal turno temiamo di trovare qualche brutta sorpresa. Sarebbe utile se organizzassero qualche passaggio in più delle auto da parte delle forze dell'ordine, come forma di dissuasione".