Con “Mattoncini in festa” Grugliasco diventa la capitale del modellismo

L’associazione Amici del Modellismo di Grugliasco organizza l'ottava edizione del GrugliascoFest “Mattoncini in festa”, storica mostra piemontese di costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO®.

Come consuetudine, con il patrocinio del Comune di Grugliasco, il supporto della Società Le Serre e grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco cittadina, si conferma all’interno del Parco Culturale “Le Serre” nei giorni sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024, con ingresso libero.

Tornano quindi i mattoncini in città con numerose novità frutto della passione di un nutrito numero di "Mastri costruttori" locali, ma anche provenienti da tutto il Piemonte e vicina Liguria.

Saranno presenti preziose collezioni private tra le quali quella che ci racconta come una piccola falegnameria sia diventata un colosso mondiale con miliardi di mattoncini nel mondo.

Faranno bella mostra di sé opere di fantasia con grandi aree dedicate ai diorami legati a paesaggi del medioevo con castelli, borghi, aree rurali e abitazioni curatissime nei minimi particolari.

Paesaggi, officine, cantieri, luna Park psichedelici, temi cinematografici, auto sportive, stazioni ferroviarie, funivie, castelli horror e fantasy, aspettatevi questo e molto altro.

Numerosi i monumenti simbolo di diverse capitali nel mondo che vi faranno viaggiare su un tappeto volante di mattoncini…

Per l’occasione numerose saranno le collaborazioni con le realtà del territorio.

I negozi nelle vie del centro storico e quelli nei pressi del Parco Culturale Le Serre saranno aperti.

Il team di "Grugliasco Giovani" curerà l’accoglienza del pubblico e porterà il Carnevale nel parco infatti, nella settimana precedente, proporrà alcuni laboratori "Spazio giovani" per creare maschere a tema da indossare durante la mostra.

L’ “Alveare Grugliasco centro” organizza il "Bricks Cakes Contest" esposizione di torte a tema realizzate dai partecipanti al noto circuito alimentare di filiera corta grugliaschese.

All'interno dell’evento ritorna l'Olobrickfest che vi trasporterà in un mondo virtuale di mattoncini sospesi nel vuoto e generati dal nulla. La tecnologia della torinese Global Infotech vi stupirà con una delle più versatili applicazioni del metaverso.

Torna a grande richiesta anche la mostra fotografica dedicata a omini e mattoncini realizzata da esperti toy photographers selezionati, cinquanta scatti sviluppati in formato maxi, ideati con particolare cura di contesto e tecnica per raccontare, stupire ed emozionare.

Dettagli dell'evento:

- Data e orari: sabato 20 14:30-19:30, domenica 21 gennaio 9:00 – 18:00 (Ultimo ingresso al padiglione 30 minuti prima della chiusura)

- Luogo: Parco Culturale “Le Serre”, in Via T. Lanza n°31 - Grugliasco (TO)

- Ingresso gratuito e contingentato alla capienza del padiglione.