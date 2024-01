Meteo: weekend freddo ma soleggiato sul Torinese, qualche debole nevicata sui rilievi alpini

Aria piuttosto fredda arriva dalla porta della bora, con qualche debole nevicata sui rilievi alpini. Da questa mattina sole e temperature rigide per tutto il fine settimana. Invece da lunedì parentesi quasi primaverile in montagna.

A Torino quindi avremo questa situazione. Sabato 20 e domenica 21 gennaio. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso . Temperature minime diffusamente sotto lo 0 con gelate/brinate notturne e al primo mattino. Domenica mattina si potrà scendere diffusamente sui -4/-5 °C . Massime in calo e non oltre i 5/6°C. Venti assenti o deboli variabili.

Da lunedì 22 gennaio. La settimana inizierà all'insegna dell'alta pressione con temperature in forte rialzo fino a mercoledì, quando in presenza di Foehn potranno toccare valori vicino a 20 °C. Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso ma con nebbie intense nelle aree di pianura che potrebbero durare tutta la giornata.