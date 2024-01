Torino: ogni 1000 abitanti ci sono quasi 2 escort

È possibile sapere quante escort ci sono a Torino? Sì, e ce lo dice Escort Advisor con il report annuale del 2023. Ai piedi della Mole Antonelliana c’è una media di 1,53 escort ogni 1000 abitanti. Contestualmente al resoconto sui dati dell’anno appena finito, il primo sito di recensioni di escort in Europa ha pubblicato la classifica delle migliori escort d’Italia, attraverso un video evento online sul portale, condotto dal cabarettista Beppe Braida e dalla showgirl Barbara Morris.

Come si può notare, quest’anno non ci sono escort di Torino in classifica, ma non è detto che le migliori d’Italia si possano spostare nel capoluogo quanto prima. È possibile perché, come dice Escort Advisor, le escort non rimangono ferme nella stessa provincia, continuano a viaggiare, organizzano veri e propri tour che il portale può monitorare attraverso i profili delle escort iscritte. Ma non solo le iscritte! Gli spostamenti sono visibili anche dall’indicizzazione dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di settore.

In realtà, qualsiasi utente può controllare questa tendenza, e può farlo semplicemente leggendo le recensioni degli altri utenti. Visitando la pagina della provincia di Torino su Escort Advisor e scegliendo le prime due escort, si possono leggere le recensioni e vedere che la geolocalizzazione varia, non è sempre uguale.

Lato utenti, invece, il 21% della popolazione maschile di Torino ha visitato il sito nel 2023 e scritto una media di 3,19 recensioni ogni 1000 abitanti.

Analizzando i dati nazionali, la media di utenti unici che visita il sito mensilmente è di 5 milioni. Nel 2023 si sono registrati 183.456 nuovi utenti e sono state scritte 142.718 recensioni. Le visualizzazioni di profili di escort sono state il 20% in più e le visite in generale al sito sono aumentate del 21% rispetto al 2022.

Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor, spiega: «Ogni anno stiliamo la Classifica delle migliori escort d’Italia attraverso le recensioni degli utenti per sottolineare l’impegno, professionalità e dedizione che hanno in questo lavoro. Le escort sanno essere delle vere e proprie imprenditrici che curano il loro profilo pubblicitario, perché si vogliono identificare come professioniste, come confermano le recensioni che ricevono».

Il 2024 sarà il 10° anniversario della nascita di Escort Advisor. Per l’occasione sono state premiate delle personalità che si sono distinte nella comunicazione e riconoscimento del settore: l’avvocata Giulia Crivellini e il giornalista Giuseppe Cruciani.

«Nel momento in cui pensi che questo settore abbia diritto di stare alla luce del sole come tutti gli altri, è naturale essere il faro che lo illumina e lo rende più trasparente, questa prospettiva lo fa diventare per noi non solo un business ma una rivoluzione culturale – conclude così Mike Morra».