AAA Mercoledì Addams cercasi: al via il contest di Carnevale al Museo del CInema

Continuano le iniziative collegate alla grande mostra Il Mondo di Tim Burton, aperta fino al 7 aprile al Museo Nazionale del Cinema di Torino. In occasione del Carnevale il Museo alla Mole Antonelliana propone un contest dedicato ai fan di Tim Burton.

Dal 7 al 13 febbraio i visitatori troveranno all’interno del percorso di mostra una postazione allestita per l’occasione come un “dance corner” con faretti e un fondale dedicato. I visitatori che lo desiderano potranno sfruttare lo spazio per ricreare, con un video, la celebre coreografia del ballo di Mercoledì Addams, diventata virale sui social con la canzone dei The Cramps – Goo goo muck.Il concorso avrà luogo sulle pagine social del Museo Nazionale del Cinema e le cinque performance che riceveranno più like verranno premiate con una box esclusiva contenente una selezione di merchandising della mostra e il più votato riceverà una anche una vip card.

Per info: https://www.museocinema.it/it/news/9831