Rapinarono una 55enne a Moncalieri (e dei coetanei a Porta Nuova), scoperti i componenti della baby gang

L'incubo è finito per la donna, ma anche per le altre persone che ne erano state vittime. I carabinieri di Moncalieri, dopo mesi di indagini, sono riusciti a risalire all'identità dei tre giovani della baby gang che aveva rapinato una 55enne, strappandole dal collo una catenina e minacciandola con un coltello.

Due 16enni egiziani e un 17enne torinese

I militari dell'Arma hanno eseguito pochi giorni fa un'ordinanza del tribunale dei minori nei confronti di due 16enni egiziani e di un ragazzo di 17 anni di Torino, ritenuti i componenti della banda che tra settembre e novembre avrebbe colpito sia a Moncalieri che a Torino.

Uno di loro era già in carcere per altri reati, gli altri due sono stati affidati ad una comunità. L'arma usata per intimidire la vittima dell'episodio di Moncalieri era stata trovata poco lontano dai carabinieri e sequestrata. La donna aveva avuto bisogno di cure mediche per le escoriazioni subite al collo e alla nuca nel momento del furto.

Un altro precedente (almeno) nel passato

La gang aveva colpito anche a Porta Nuova a danno di coetanei, rubando loro due cellulari e non è escluso che i tre siano stati protagonisti di altri episodi.