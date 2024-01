Booklab:scrittori, editori e traduttori presentano i libri del Premio Strega Europeo 2023

Si terrà nella prestigiosa cornice del Circolo dei lettori di Torino la terza edizione di BookLab, la rassegna di incontri dedicata ai libri del Premio Strega Europeo organizzata anche quest’anno dall’APS Dynamis – Il luogo del pensiero con il patrocinio della Fondazione Bellonci e del Salone Internazionale del Libro. Il progetto è promosso in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e con le Biblioteche civiche torinesi, con il contributo di Fondazione CRT.

Nella rassegna di cinque appuntamenti interverranno gli editori e i traduttori dei libri finalisti del Premio Strega Europeo 2023, affiancati da scrittori e scrittrici che offriranno al pubblico una propria interpretazione del romanzo protagonista della serata. Si inizia venerdì 26 gennaio alle 18.30 con L’orecchio di Kiev di Andrei Kurkov, pubblicato da Marsilio Editori. Intervengono Claudia Zonghetti, traduttrice del romanzo, e Francesca Varotto, editor di Marsilio.

Classe 1961, Andrei Kurkov è un autore pluripremiato già tradotto in quarantadue lingue e pubblicato in sessantacinque paesi. Nato nella regione di Leningrado, ha sempre vissuto a Kiev e scrive in russo. L’orecchio di Kiev è un poliziesco di grande ritmo ambientato nel 1919, in una Kiev in preda al caos in seguito all’arrivo dell’Armata rossa. Il protagonista è il giovane Samson Kolečko che, dopo aver perso il padre e l’orecchio destro in un’imboscata, viene arruolato fortuitamente nel neonato corpo di polizia e inizia a indagare su una serie di traffici loschi che coinvolgono due soldati.

I libri protagonisti dei successivi appuntamenti di BookLab sono Rombo di Esther Kinsky, il 9 febbraio; Pietra e ombra di Burhan Sönmez, il 23 febbraio; Strega di Johanne Lykke Holm, l’8 marzo; e V13 di Emmanuel Carrère, il 22 marzo. Tutti gli incontri iniziano alle 18.30 al Circolo dei lettori di via Bogino 9 a Torino. La partecipazione è gratuita.

Una novità di questa terza edizione sarà la presenza tra il pubblico degli studenti e delle studentesse del Liceo salesiano Valsalice di Torino e dell’Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino che hanno partecipato al progetto BookLab a scuola. Questo percorso PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori la possibilità di leggere e discutere insieme delle opere più importanti della letteratura europea contemporanea, oltre che di entrare in contatto con chi lavora oggi nel mondo del libro.

«Il progetto è cresciuto anno dopo anno, a partire dalla sua prima ideazione nel 2021», dichiara Fulvio Vallana, presidente dell’APS Dynamis. «Questa terza edizione sarà più ricca che mai, con una serie di ospiti importanti e una cinquina di libri davvero interessanti. La partecipazione delle studentesse e degli studenti è più che una ciliegina sulla torta: è prima di tutto a loro e con loro che vogliamo parlare di letteratura contemporanea».

«Quella dei finalisti del Premio Strega Europeo si conferma una selezione di testi perfetta per affrontare la questione della letteratura europea contemporanea», aggiunge Andrea Sola, vicepresidente dell’APS Dynamis. «Tanto più se, come nel caso del nostro progetto, al prestigio degli ospiti si accompagna l'eterogeneità dei loro percorsi. Siamo convinti che il taglio interdisciplinare che anche in quest'edizione abbiamo ribadito pensando al loro coinvolgimento sia un elemento fondamentale per avvicinare il mondo del libro nella sua complessità».

Per info: www.circololettori.it