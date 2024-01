Europa Verde allarga il fronte anti-Cirio: "Con Pd e M5S, ma concludere a breve con tutto il csx"

In attesa che Partito Democratico e M5S sciolgano gli ultimi nodi e facciano un'alleanza per le Regionali, si allarga il perimetro della coalizione. Europa Verde Piemonte, rappresentata a Palazzo Lascaris dall'ex pentastellato Giorgio Bertola, vuole fare parte della coalizione anti-Cirio.

Opposizione unite

Ieri si è svolto l'ennesimo confronto tra i dem ed i grillini, al termine del quale le due delegazioni si sono date appuntamento a martedì mattina per cercare di giungere al sospirato accordo.

In vista di questo appuntamento, Europa Verde chiarisce come sia necessario "un campo largo". "I temi che in questi cinque anni - prosegue Bertola - hanno visto collaborare le opposizioni in Consiglio regionale possono essere la base del programma da presentare ai cittadini piemontesi".

Europa Verde al tavolo con il M5S

E da parte del partito guidato a livello nazionale da Angelo Bonelli, giunge un invito all'unità. "Dispiace constatare - si legge nella nota - che per qualcuno i momenti di confronto siano l'occasione per marcare le differenze, più che per evidenziare i punti in comune".