Un guasto ad Airasca ferma di nuovo i treni sulla Torino-Pinerolo

Sulla banchina della stazione ferroviaria di Pinerolo c’erano un centinaio di persone, stamattina, quando hanno scoperto che il treno delle 7,46 era soppresso. L’hanno saputo solo 4 minuti prima e un utente ha scritto all’assessore regionale Marco Gabusi per manifestare il suo disappunto.

Una linea, quella della Torino-Pinerolo, da anni al centro di proteste e polemiche. E da inizio anno anche nel mirino dell’ironia del comico e attore veneto Natalino Balasso.

Nella lettera il pendolare non cita solo lo “sgradevole episodio” di stamattina, ma anche di un mesetto fa: “Quando i passeggeri di un intero convoglio sono stati obbligati a scendere a Candiolo per soppressione e accorpamento con il treno successivo. Persone anziane, bambini e persone disabili sotto la pioggia a dicembre per venti minuti”. Secondo lui queste situazioni allontanano gli utenti dal trasporto pubblico: “Lei capisce che questo genere di inaffidabilità e disservizi e, lo dico francamente, menefreghismo nei confronti dei passeggeri che pagano il biglietto rende difficile scegliere di muoversi in treno per chi deve rispettare degli orari per recarsi a lavoro o allo studio”. Per il pendolare è necessario intervenire, se l’obiettivo è favorire l’uso del mezzo pubblico: “Se intendete preservare il servizio ferroviario su questa linea è necessario che vi attiviate per fare sì che episodi come quelli che le ho descritto non si verifichino più”.

A rispondere alle contestazioni è proprio l’assessore Gabusi: “La linea Pinerolo-Torino sta evidenziando, purtroppo, una serie di problemi di accesso al nodo, oltre che al problema cronico dei passaggi a livello – scrive in una nota –. Questa mattina si è verificato un grave gusto alla stazione di Airasca che ha portato alle soppressioni dei treni”. Ma ribadisce gli obiettivi della Regione: “Sin dal nostro insediamento stiamo lavorando, insieme al gestore dell’infrastruttura, al piano di rimozione dei passaggi a livello che ha avuto la condivisione del territorio e che prevede nell’ordine Vinovo, Airasca e Piscina. Abbiamo inoltre richiesto a Rfi uno studio di fattibilità su ulteriori rimozioni di passaggi a livello sulla linea Pinerolo-Torino – elenca –. Tra l’altro, in ottica di miglioramento del servizio di linea, proprio in questi giorni sulla linea sfm2 inizieranno ad essere in circolazione i nuovi treni Rock”. Poi la promessa: “Continueremo a lavorare per risolvere tutte le criticità di questa linea”.