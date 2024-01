A Grugliasco torna l'appuntamento con la festa patronale di San Rocco

La novena itinerante nelle parrocchie avverrà con il seguente calendario, alle 18: martedì 23 a San Francesco, mercoledì 24 a Santa Maria, giovedì 25 a San Giacomo, venerdì 26 a Sant'Antonio Lesna, lunedì 29 a San Massimiliano Kolbe a Borgata Paradiso, martedì 30 a Santo Spirito al Gerbido. Mercoledì 31, alle 18,30 Messa solenne in onore di San Rocco concelebrata dai parroci in San Cassiano.

Torna a Grugliasco , come ogni anno, la festa patronale di San Rocco . Quest'anno ricorre il 425° anniversario del Miracolo della Peste per intercessione di San Rocco, fatto storico avvenuto nel 1599.

Sabato 27 gennaio, alle 20, allo Chalet Allemand, in via Tiziano Lanza 31, cena storica per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della città, all’interno di una locanda, con i piatti di un tempo, serviti tra armigeri, nobili e popolari, per respirare momenti di vita del XVI Secolo, a cura della Pro loco Grugliasco A.P.S. con la collaborazione di Città Futura, Sbandieratori e Musici di Grugliasco e Borgo Centro Ressia san Bastian.