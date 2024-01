Passerella Olimpica, Francone e Pasquali (M5S): "Serve più pulizia, manutenzione e accessibilità"

La passerella Olimpica che collega il Lingotto e via Giordano Bruno ha bisogno di maggiore pulizia, manutenzione, ma anche accessibilità.

In particolare l'ascensore, all'imbocco di via Giordano Bruno spesso risulta fuori uso, è sporco e pieno di scritte, mentre le biciclette non vengono in generale condotte a mano lungo lo scivolo, fatto appositamente per condurre a mano le biciclette lungo la scala elicoidale, sempre collocata all'imbocco di via Giordano Bruno, ma vengono in generale portate giù tramite l’ascensore che non ha funzione di montacarichi.

Approvata la mozione dei consiglieri M5S



A tal proposito è stata approvata nell'ultimo consiglio della Circoscrizione 8 una mozione presentata dai consiglieri pentastellati, Vittorio Francone e Raffaella Pasquali.

All'interno del documento si chiede di intervenire su "pulizia e controllo dell’ascensore suddetto nei confronti del Comune di Torino a cui è tornata la manutenzione dal 14 maggio 2021; di mettere una chiara cartellonistica che vieti l’utilizzo dell’ascensore per le biciclette; di rendere accessibile il percorso verso l'ascensore da via Giordano Bruno, introducendo una corsia per le sedie a rotelle e percorsi tattili, che permettano di superare i problemi di accessibilità della pavimentazione in pietra".