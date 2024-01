Una "maratona musicale" per festeggiare la nascita di Mozart

Torna per il sedicesimo anno lo storico appuntamento dell’Associazione Baretti ideato dal regista Davide Livermore per festeggiare in modo innovativo l’anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart il 27 gennaio 1756, che, partendo dalla sala di Via Baretti, 4 nel quartiere di San Salvario a Torino, coinvolge il territorio piemontese.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di tutti i Conservatori musicali del Piemonte in un programma musicale coordinato da un comitato composto da collaboratori afferenti all’Associazione Baretti ad altre associazioni culturali territoriali e realtà accademiche.

Il programma mozartiano vedrà luce attraverso gli interventi di allievi e docenti dei conservatori piemontesi, ma anche di professionisti di chiara fama che verranno chiamati a supportare l'iniziativa. I Conservatori coinvolti nel progetto sono: “Giuseppe Verdi” di Torino, “Guido Cantelli” di Novara, “Antonio Vivaldi” di Alessandria e “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo.

Tutte le performance saranno a titolo gratuito. Per il concerto inaugurale di venerdì 26 gennaio al Conservatorio è consigliabile prenotare tramite il link

https://conservatoriotorino.smartbooking.me/eventi/

INFO: tel. 011655187 - info@cineteatrobaretti.com

IL PROGRAMMA COMPLETO QUI SOTTO IN ALLEGATO