Compagnia di San Paolo, si chiude l'era Profumo: "Non solo finanziamenti, ma creazione di competenze aiutando gli ultimi"

Si chiude il sipario sull'era Francesco Profumo alla guida della Compagnia di San Paolo . Otto anni (due mandati da quattro ciascuno) che trovano il loro traguardo presso l' auditorium del Conservatorio di Torino , in occasione della Giornata della Compagnia . Musica e cultura, che sono parte delle attività che la Fondazione porta avanti. Un mandato che scadrà in primavera , mentre sono già tante le voci sia sulla futura destinazione dell'ex ministro ( presidenza di Intesa Sanpaolo? ), sia sulla successione alla guida della Fondazione.

Nomi che si rincorrono, molti dei quali corrispondenti ai volti dei presenti in platea. Ma certezze non ce ne sono, se non quel vincolo dei 70 anni che taglia fuori alcuni profili altrimenti papabili. File gremite, tra cui si sono riconosciuti Marco Gay , presidente di Confindustria Piemonte, David Avino , presidente di Argotec e patron del basket torinese con Reale Mutua, Riccardo d'Elicio , presidente del Cus Torino, il rettore uscente del Politecnico, Guido Saracco , l'ex presidente della Camera di commercio, Vincenzo Ilotte e l'attuale numero uno di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro . E poi Stefano Buono (fondatore di Newcleo e presidente di Lifft), Christian Greco , anima del Museo Egizio e molti altri ancora.

Per quanto riguarda il 2024, sono 170 milioni i fondi previsti per le erogazioni e le iniziative comuni per il 2024, mentre sino stati oltre 193 quelli erogati nel 2023 per la realizzazione e lo sviluppo di 1241 iniziative. Per l'anno in corso, i fondi saranno suddivisi tra: Obiettivo Cultura 36,4 milioni di euro, Obiettivo Persone 52,4 milioni, Obiettivo Pianeta 44 milioni, mentre il budget della Direzione Pianificazione, Studi e valutazione ammonta a 1,5 milioni.