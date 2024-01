De Chirico e Torino nel racconto di Giulio Paolini: il documentario in onda su Art Night

Giorgio De Chirico e Giulio Paolini si riflettono l’uno nell’altro nell’ultimo documentario realizzato da Art Night. A fare da fil rouge sarà Torino, città d’adozione per Paolini e di passaggio per De Chirico nel suo viaggio verso Parigi.

Il documentario “Il viandante e la sua ombra” curato da Silvia Defelice per la regia di Raffaele e Gabriele Simongini andrà in onda mercoledì alle 21.15 su Rai5 con l’introduzione di Neri Marcorè.

Cercatori di enigmi, amanti del ritratto e del concetto di doppio, de Chirico e Paolini sono uniti anche dalla Torino metafisica e da una presa di distanza dalla realtà per lasciar affiorare l’apparizione. Paolini a 17 anni, nel 1958, proprio a Torino, a Palazzo Carignano, aveva assistito, stupito, ad una conferenza in cui de Chirico aveva attaccato l’arte moderna. Nel labirintico cortocircuito spaziale e temporale che unisce i due artisti, il tema comune del “quadro nel quadro” diventa immagine.

“La pittura di De Chirico è sempre assenza di tempo reale. Non voglio imitarlo o raggiungerlo, ma mi piace tentare di alludere all’immagine rappresentata - racconta Paolini -. Riprodurre un’immagine al di fuori delle coordinate del tempo, maestro indisturbato in questo è proprio De Chrico”.

Il documentario è un racconto in parallelo realizzato da Gabriele e Raffaele Simongini, figli del critico d’arte Franco Simongini, autore di una delle interviste a De Chirico presenti nelle riprese. Il Maestro è protagonista sia a Roma, dove ha vissuto stabilimenti, sia a Torino, città metafisica e dove hanno iniziato ad intrecciarsi i destini con e Paolini.

Il capoluogo sabaudo ha affascinato entrambi gli artisti, ma era già stata definita come una delle città più oscure del mondo dal filosofo, Nietzsche, che tra i suoi portici e le sue piazze perse il senno nel 1888. Gli stessi luoghi, dai portici, ai monumenti equestri, fino alla Mole Antonelliana, saranno metafora di infinito nei quadri di De Chirico. La città diventerà uno dei punti fermi che saranno ripresi nella sua carriera. “Nietzsche amava Torino - dice De Chirico proprio durante una delle sue interviste con la Rai - ci trovava una certa tranquillità soprattutto in autunno, quando arrivai la prima volta a Torino provai quello che aveva sentito lui”.

Anche per Paolini, Torino pur non essendo città Natale, ha giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera e nella sua vita. “Ci abito da quando avevo 12 anni e trovo che Torino abbia una sua caratteristica di non intervento, di ospitalità discreta e quasi silenziosa. Ha fenomeni culturali che si sviluppano proprio qua. C’è questo aspetto un po’ naturale e non ossessivo che per esempio invece Roma possiede. Torino sta in disperate, ma questo suo stare a lato genera fenomeni più autentici rispetto ad altre città. Non ne sono stato sempre innamorato, ma ora sempre di più, mi preserva da tante distrazioni e avventure che altre città forse mi procurerebbero”

Le riprese del documentario che in città si sono svolte tra via Po, piazza Carignano, piazza Carlo Alberto e lo studio e la casa di Paolini si sono svolte a inizio 2023.

Art Night è un programma di Silvia De Felice e di Emanuela Avallone, Massimo Favia, Alessandro Rossi, con la regia di Andrea Montemaggiori. “Negli ultimi anni abbiamo lavori su diversi soggetti del mondo dell’arte - racconta De Felice - da Banksy al Museo Egizio. Per i prossimi mesi avremo altri appuntamenti come un documentario che si intitola Dietro la foglia fico, e poi ancora Marinetti, il ritratto nel mondo nell’arte, finiremo la stagione con il racconto la violenza sulle donne, tema ricorrente nella storia dell’arte”.