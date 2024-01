A Nichelino salta una tubatura: acqua torbida nei rubinetti di via Pateri

Il problema non è nuovo, tanto che in tempi recenti era dovuto intervenire anche il sindaco Giampiero Tolardo per chiedere un intervento urgente da parte di Smat. A Nichelino ancora problemi con l'acqua: nella notte appena trascorsa, in zona via Pateri, è saltata una grossa tubatura.

Problemi in zona Oltrestazione

Stavolta almeno non ci sono state strade allagate, anche se i rubinetti sono stati a lungo a secco prima e con acqua torbida poi. Una situazione poco piacevole per i residenti del quartiere Oltrestazione. Il fatto è probabilmente collegato ai lavori che si stanno facendo in zona, dopo che la settimana scorsa un'altra tubatura si era guastata. Lavori che hanno obbligato alla chiusura di una porzione di via Prali, visto che il cantiere ha previsto un grosso scavo per riparare il guasto.

Acqua torbida nei rubinetti

La speranza è che nelle prossime la situazione possa tornare alla normalità, in attesa di un maxi intervento per il rinnovamento delle tubature dell'intera città.