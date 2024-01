Rompicapo in corso Palestro, il cantiere blocca il controviale del mercato e chi gira a destra viene pizzicato dalla Ztl [FOTO]

Mattinata di dubbi, in corso Palestro, proprio nella zona dove tradizionalmente si tiene il mercato. Secondo le segnalazioni di alcuni lettori, infatti, a causa dell'impossibilità di passare lungo il controviale all'altezza di via Juvarra, molte automobili si sono trovate, nella fretta, a svoltare a destra, immettendosi però nella zona a traffico limitato che è attiva fino alle 10.30. Insomma: facile prevedere che le targhe saranno finite sulle scrivanie di chi fa le multe per accesso senza permesso in Ztl.

L'alternativa in realtà, ci sarebbe: fare una specie di inversione e tornare in via Cernaia utilizzando l'altro controviale. Ma sono tante le segnalazioni di vetture che si sono trovate a svoltare a destra, finendo "in trappola".

Un danno, oltre alla beffa di dover allungare il tragitto, che ha portato gli utenti della strada a lamentarsi sempre di più tanto che, sul posto, sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine per capire la causa del disagio (che ha portato anche al formarsi di code di auto) e la possibile soluzione.