Uno spazio polivalente nell'ex fabbrica di ascensori: Vanchiglia recupera un pezzo della sua storia

Vanchiglia recupera un pezzo della sua storia: l' ex fabbrica di ascensori Safov (Società Anonima Fonderie Officine Vanchiglia), infatti, rinascerà presto grazie ai fondi del Pnrr trasformandosi in spazio polivalente.

Ad usufruire del capannone industriale, che risale al 1800, sarà la Scuola dell'Infanzia Rodari e le associazioni del territorio: "Restituiremo - ha sottolineato l'assessora all' istruzione della Città di Torino Carlotta Salerno - un salone bello, ristrutturato e fruibile, funzionale all'attività per gli alunni ma anche a quelle dei cittadini da decidere attraverso modalità di partecipazione che ne consentano l'apertura anche dopo l'orario scolastico o nei weekend. Occorre anche aggiungere elementi di sicurezza mantenendo lo spazio presidiato per evitare situazioni spiacevoli".

Lavori al via nella prossima primavera