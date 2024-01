Aurora dice addio a un pezzo della propria identità: dopo quasi 70 anni ha chiuso la Trattoria Bologna

Aurora ha detto addio ad un altro pezzo della propria storia: dopo quasi 70 anni, infatti, ha chiuso la Trattoria Bologna di via Bologna 27, uno degli ultimi baluardi - a livello cittadino e non solo del quartiere - dell'autentica ristorazione popolare piemontese.

Tradizione (culinaria e familiare) di quasi 70 anni

L'ultima apertura risale allo scorso 30 dicembre e adesso, sui muri esterni del locale, campeggia un cartello con la scritta affittasi che pone fine a una tradizione non solo culinaria ma anche familiare che durava da quasi 70 anni: “La nostra famiglia - spiegano Giuseppe Boni e la moglie Maria Paola – ha gestito la trattoria fin dal 1956 dopo essersi trasferita a Torino dalla Toscana: prima con il suocero di mia sorella, poi con mia sorella ed infine con noi”.

Le ragioni che hanno portato alla chiusura del locale

Le motivazioni dietro alla scelta di chiudere non sono né economiche né “ambientali”: “Abbiamo chiuso – proseguono – solamente per sopraggiunti 'limiti di età' anche se, dopo una vita trascorsa qui dentro, la cosa ci mette molta tristezza: purtroppo non siamo riusciti a trovare nessuno che subentrasse nella gestione”.

Il futuro

Adesso, il futuro di quelle quattro vetrine simbolo di socialità all'angolo con corso Palermo resta tutto da decifrare. Cosa arriverà ora al suo posto, in una delle zone della città che negli ultimi anni sta subendo le maggiori trasformazioni urbane? In attesa delle risposte, una certezza c'è: Torino continua lentamente a perdere parte della propria identità.