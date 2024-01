Gtt assume: si cercano autisti, ma anche operai e laureati

Il 2023, con le assunzioni di 123 autisti, 18 operai e un laureato è stato, per Gtt, un anno intenso dal punto di vista delle assunzioni. E nel 2024 si prosegue.

“Il 2024 – spiega Serena Lancione, Amministratore Delegato del Gruppo Torinese Trasporti - non sarà da meno. L'azienda prevede un analogo piano di assunzione in diverse aree professionali. A gennaio sono già entrati in servizio 24 autisti di cui 19 destinati al servizio urbano-suburbano di Torino e 5 al servizio dell’area extraurbana di Ivrea. Ieri si è tenuto il welcome day per altri 12 autisti che entrano a far parte del team GTT”.