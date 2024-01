Venaria Reale si colora di rosa per il Giro d’Italia

A 100 giorni dalla Grande Partenza del 107° Giro d’Italia, prevista per il 4 maggio da Venaria Reale, la Città di Venaria, insieme a tutte quelle che ospiteranno le 21 tappe della corsa, ha illuminato di rosa il suo luogo simbolo, la Reggia, e altri luoghi iconici della città.

La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino con 80mila metri quadrati di edificio monumentale della Reggia, 60 ettari di giardini, adiacenti al seicentesco centro storico di Venaria e 3mila ettari recintati del Parco La Mandria, è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1997, è aperta al pubblico dal 2007 dopo essere stata il cantiere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali.

Dichiara Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale: «Abbiamo voluto illuminare di rosa la Reggia, luogo iconico della Città di Venaria, simbolo della nostra vocazione turistica, alla pari del parco La Mandria e del nostro centro storico. C’è ormai un grande feeling tra la Reale e il Giro. La nostra città ospiterà per la terza volta la più importante manifestazione ciclistica italiana: nel 2011, in occasione del 150esimo dell’Unità d’Italia, era stata, come quest’anno, sede di partenza della Corsa Rosa. Nel 2018, invece, era stata sede di partenza della tappa che si concluse a Bardonecchia. Ora questa nuova grande occasione che battezzerà, in maniera ufficiale, il percorso che porterà Venaria, nel 2025, a essere Città Europea dello Sport. Un grande orgoglio per tutti noi».

Per l’occasione, sono stati illuminati di rosa la Reggia di Venaria Reale, piazza dell’Annunziata con la Chiesa della Natività e l’Ospedale, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Martiri della Libertà dove ha sede il Palazzo Comunale. Altri luoghi si coloreranno di rosa nelle prossime settimane, per sottolineare l’avvicinarsi dell’appuntamento.

In piazza Vittorio Veneto, inoltre, è partito il countdown - grazie al sostegno di Ecoservizi srl – Gestione Rifiuti di Leinì - lo speciale conto alla rovescia verso la Grande Partenza del Giro d’Italia del 4 maggio.