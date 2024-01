Da stasera tunnel del Frejus chiuso al traffico fino a lunedì

"Al termine delle suddette prove - aggiunge Sitaf - verranno effettuati i necessari interventi tecnici ed una ulteriore chiusura per passare al nuovo sistema di gestione". Nel dettaglio verrà creata una nuova galleria che corre parallela ai circa 13 chilometri di quella storica. Avrà una corsia sola, riservata ai veicoli diretti verso la Francia; una banchina laterale di due metri e venti per la sosta in emergenza.

Trentaquattro punti-rifugio la collegano al tunnel storico. Qui una delle due attuali corsie bidirezionali verrà riservata ai mezzi verso l'Italia, l'altra solo all'emergenza.

Seconda canna operativa primavera 2024

Le prove e gli interventi tecnici dureranno circa due mesi e mezzo. La seconda canna del tunnel del Frejus diventerà operativa nella primavera del 2024.

Un weekend senza sciate in Francia

La chiusura del Frejus per l'intero weekend, oltre a stoppare i Tir da e verso la Francia (ma domenica non avrebbero circolato in ogni caso), impedirà agli sciatori e amanti della neve di spostarsi verso le piste francesi, così come ai francesi di venire nelle piste della Val di Susa. Opzioni tutt'altro che rare, visto l'alto numero di cittadini d'Oltralpe che si sono visti questo inverno sulle piste di Bardonecchia e Via Lattea, e considerando i tanti frequentatori dell'Alta Val di Susa che, specie nei giorni di Natale, quando ancora non c'era neve sulle nostre montagna, si sono recati in Francia per una giornata di sci e che per farlo hanno fatto l'abbonamento per il tunnel del Frejus proprio con l'intenzione di tornarci in questi fine settimana di gennaio e febbraio.