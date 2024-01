Via al cantiere di via Galimberti, per la strada che unirà Grugliasco a Rivoli

Via al cantiere di via Galimberti, che unirà Grugliasco a Rivoli

Il 25 gennaio ha aperto il cantiere per la realizzazione della nuova strada che collegherà Grugliasco a Rivoli attraverso l'area vicina al supermercato Lidl in largo Pompeo Colajanni.

La strada che sarà pronta entro fine aprile, collegherà via Galimberti a via Acqui, solamente in uscita da Grugliasco, andando a sgravare il traffico di piazza 1° Maggio.

"Un'area da riqualificare - dice il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito - che finalmente avrà il suo sbocco verso Rivoli e che vedrà molto del traffico mattiniero e pomeridiano confluire in quest'arteria stradale".