Non solo (ex) capitale d'Italia, Torino ha tenuto a battesimo anche il cinema

Nel marzo del 1896, infatti, in via Po, e precisamente nella chiesa dell'Ospizio di Carità, venne riprodotta la prima proiezione cinematografica. Al civico 20 della medesima strada, qualche anno più tardi, nel 1907, venne inaugurato il cinema per le famiglie, facendo così della città un punto di riferimento cinematografico importante non solo per l'Italia, ma anche a livello internazionale. Negli anni Quaranta del '900, sempre lì, nacque il cinema Po che, nel 1985 prese il nome di King Kong. Oggi, al posto dei cinema passati, vi è un locale, il Blah Blah, che ne ha conservato alcuni aspetti, evidenti all'ingresso e nella sala scura interna.