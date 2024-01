Nichelino dice addio alle stoviglie monouso nella mense scolastiche: -15 tonnellate, il peso di 10 ippopotami

Nichelino prosegue sulla linea plastic free inaugurata negli ultimi anni e dopo aver detto eliminato oltre 10 mila bottigliette di plastica dalle mense scolastiche, dice addio alle stoviglie monouso.

-15 tonnellate di rifiuti, il peso di 10 ippopotami

Un risultato che consente di cancellare circa 15 tonnellate di rifiuti monouso ogni anno (attraverso l'utilizzo di lavastoviglie), "l'equivalente del peso di 10 ippopotami adulti", sottolinea tra il serio e il faceto l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina.

L'introduzione delle stoviglie lavabili si va ad aggiungere ad un'opera complessiva di abbattimento di rifiuti che già ha visto eliminate circa 410.000 bottigliette di plastica. Tutto questo determina "una educazione ambientale per studenti, studentesse e cittadinanza, una maggior gradibilità del pasto in quanto consumato in stoviglie migliori e il raggiungimento dell'obiettivo di scuole plastic free, con un abbattimento totale delle emissioni", ha concluso Azzolina.

"Tuteliamo l'ambiente e le nuove generazioni"

"Grazie anche a questi risultati sono più determinato che mai a continuare a dare anima e corpo per provare a lasciare alle nostre bambine e ai nostri bambini una società migliore. Le cose possono (e devono) cambiare", ha concluso l'assessore nichelinese.