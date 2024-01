Todays Festival, Lo Russo rassicura e rilancia: "Stiamo lavorando per renderlo più lungo e gratuito"

Il Todays Festival non sparirà, il sindaco Lo Russo ha chiarito le polemiche e i dubbi che negli ultimi giorni erano state spese intorno all'evento musicale estivo. In diretta su ToRadio, Lo Russo ha spiegato che potranno cambiare alcuni aspetti dell'ormai storica rassegna musicale che si svolge ad agosto in Barriera di Milano, ma rassicurando il pubblico sul suo proseguimento.



"La Città è intenzionata a confermare Todays - ha dichiarato - con l'intenzione di provare a renderlo più lungo. Gli assessori Purchia e Carretta stanno lavorando per renderlo più aperto al pubblico e gratuito, gli assessori stanno seguendo i dossier e tranquillizzerei gli ascoltatori anche sul continuare a farlo a Barriera di Milano".



A cambiare potranno essere i particolari, quindi, ma non l'essenza del festival che da 9 anni movimenta le estati del quartiere, a partire dallo Spazio 211 di via Cigna.