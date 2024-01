Alpignano, conto alla rovescia per il via del Carnevale

Il 10 febbraio, alle ore 20, nel salone dell’Oratorio in piazza Parrocchia ad Alpignano, si aprirà ufficialmente il CARNEVALE 2024. Ci sarà infatti l’investitura delle maschere alpignanesi e il sindaco Steven Giuseppe Palmieri consegnerà, con una solenne cerimonia, le chiavi della città alle maschere Monsù Còssot e Madama Cossotera, al secolo Andrea Vecchi e Alessandra Panfilio, due ragazzi dell’associazione Audido di Alpignano.

Alla cerimonia interverrà anche l’assessore agli eventi e al commercio Davide Montagono. Le maschere di Alpignano saranno quindi impersonate da due concittadini di una associazione alpignanese perché la novità del Carnevale alpignanese è quella di scegliere ogni anno una associazione diversa a cui assegnare il compito di impersonare Monsù Còssot e Madama Cossotera e di essere al contempo la loro corte di piccoli e grandi Còssot.

Il parterre dei presenti all’investitura sarà molto ricco e vedrà la partecipazione tra gli altri delle maschere di Volvera e San Gillio, la Contessa Du Mirafior, Monsu Panatè e Madama Farina da Nichelino, Cotu e Ghitin di Borgaretto, Fra Fiusch e la Contessina Violetta di Revigliasco Torinese. Interverrà anche il Borgo Talle di Alpignano, una folta rappresentanza della Pro Loco con il direttivo al completo e numerose associazioni cittadine.

Sarà anche un momento conviviale e di spettacolo per ascoltare le musiche e le canzoni proposte da Simo’s Songs che farà ballare tutti i presenti per poi divertirsi in maschera e godere in seguito di due settimane di allegria carnevalesca durante le quali Monsù Còssot e Madama Cossotera visiteranno le scuole cittadine e la Casa di Riposo per invitare bambini e ragazzi alla grande sfilata mascherata per le vie cittadine del 25 febbraio con partenza da piazza Unità d’Italia alle 14.30.

La serata di sabato 10 febbraio, organizzata dalla Pro Loco su incarico dell’Amministrazione Comunale, è in maschera ed è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni si possono avere telefonando al 3337910604.